As I Lay Dying arbeiten an einem neuen Album. Tim Lambesis und Chris Clancy lassen bereits erste Details durchsickern.

As I Lay Dying-Frontmann Tim Lambesis sowie Bassist Chris Clancy arbeiten an einem neuen Album. Nachdem vergangenes Jahr die beiden Singles ‘Echoes’ und ‘If I Fall’ erschienen sind, soll in den nächsten Monaten die neue Platte der Metalcore-Band folgen. Die beiden erklärte außerdem, in welche Richtung das kommende Material gehen soll. Zurück zu den Wurzeln „Wir haben alle Songs fertig. Wir haben viel mehr, als wir brauchen, und wir haben sie nach und nach aussortiert. [...] Und wenn wir nach der Tour (durch Russland – Anm.d.A.) wieder zu Hause sind, fangen wir richtig mit den Aufnahmen an“, sagte Clancy im…