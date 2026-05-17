Bruce Kulick hat eine Operation am Herzen wohlbehalten überstanden. In den Sozialen Medien gibt der Ex-Kiss-Rocker ein Status-Update.

Der frühere Kiss-Gitarrist Bruce Kulick musste jüngst unters Messer. So hat der 72-Jährige kürzlich eine Herzklappenoperation über sich ergehen lassen. Der Eingriff ist gut verlaufen, sodass sich der US-Amerikaner aktuell davon erholt. Dies berichtet der Rocker, der auch bei Grand Funk Railroad mitgemischt hat, in den Sozialen Medien. Geglückt So schreibt das ehemalige Kiss-Mitglied: "Die Herzklappenoperation war ein Erfolg! Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung und gehe es Schritt für Schritt an. Auch bin ich dankbar für [meine Frau] Lisa und all eure Liebe und Unterstützung." Des Weiteren bedankt er sich bei seinem "Herzchirurgen und seinem fantastischen Personal…