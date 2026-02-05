METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.

Die besten Alben 2025: Grima NIGHTSIDE Kadavar I JUST WANT TO BE A SOUND Jonathan Hultén EYES OF THE LIVING NIGHT Mantar POST APOCALYPTIC DEPRESSION Vígljós TOME II: IGNIS SACER Sunken LYKKE Lorna Shore I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME Betterov GROSSE KUNST Alice Cooper Group THE REVENGE OF ALICE COOPERR Lady Gaga MAYHEM Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum…