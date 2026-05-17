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Künstler: Grenzkontrolle

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Pro-Pain: Überfall von 2017 beeinträchtigt Meskil noch immer
Pro-Pain, With Full Force 2015
Pro-Pain-Frontmann Gary Meskil hat noch immer mit den Folgen des brutalen Raubüberfalls zu kämpfen, der 2017 auf ihn verübt wurde.
Im Juli 2017 wurde Pro-Pain-Sänger Gary Meskil in Brüssel Opfer eines Raubüberfalls und versuchten Mordes. Nachdem eine Gruppe junger Männer ihn bestohlen hatte, schlugen sie mit einem Eispickel auf den Kopf des Musikers ein. Mit schweren Verletzungen und enormem Blutverlust kam Meskil damals sofort in ein belgisches Krankenhaus. Äußerlich scheint zwar alles wieder verheilt, verwunden hat er die Attacke noch nicht gänzlich. Resignation Im Interview mit FaceCulture spricht der Pro-Pain-Frontmann über dieses Ereignis, das sein Leben in vielen Bereichen noch heute beeinträchtigt. Ihm zufolge seien es insgesamt sechs Personen gewesen, die es auf ihn abgesehen hatten. Glücklicherweise wurde alles von Überwachungskameras…
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