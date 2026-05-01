Dino Cazares hat für den aktuellen Fear Factory-Vokalisten Milo Silvestro, der Originalsänger Burton C. Bell ersetzte, viel Lob übrig.

Nachdem die Zusammenarbeit zwischen Sänger Burton C. Bell und Gitarrist Dino Cazares 2020 auseinandergebrochen war, musste für Fear Factory ein neuer Sänger her. Beim Casting stach für Cazares ein Bewerber besonders hervor: Milo Silvestro. Im Interview mit Headbangers News aus Brasilien schwärmt der Gitarrist von dem Sänger. Keine Tour-Erfahrungen Auf die Frage, wie die Zusammenarbeit der letzten drei Jahre mit Silvestro laufe, antwortet Cazares: "Das ist tatsächlich in etwa drei Jahre her. Milo hat sich gut eingelebt. Er war vorher kein professioneller Tour-Musiker, weil er nicht oft auf Tournee war. Aber er spielte viel in seiner Heimatstadt live. Nur mit…