Mit INTO OBLIVION meldet die britische Legende Venom einmal mehr Ansprüche auf den Thron der ewigen Dunkelheit an.

Das komplette Interview mit Venom findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! "Zeit ist ein Bastard" Als Venom 1981 mit WELCOME TO HELL in der Szene auftauchten, war das wie ein Donnerschlag. Noch nie hatte jemand so etwas Hartes und Böses gehört. Von der Optik des Trios ganz zu schweigen. 45 Jahre später haben sich die Verhältnisse geändert, aber Cronos gehört noch immer zu den Ikonen der goldenen Jahre, auch wenn seine Band nie den kommerziellen Erfolg von anderen Bands dieser…