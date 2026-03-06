Wenn Exodus Musik machen, spielt für sie nur eine Sache eine Rolle – und zwar daran, ob das Ergebnis den fünf Band-Mitgliedern gefällt.

In wenigen Wochen veröffentlichen Exodus mit GOLIATH ein neues Studioalbum. Wie Gitarrist Gary Holt verriet, haben die Thrash Metal-Legenden bei ihren Schreibprozessen allerdings nie die Wünsche ihrer Fans im Hinterkopf. Vielmehr würde man lediglich für ein Publikum von fünf Leuten Musik machen: die Band-Mitglieder. Kunst aus dem Elfenbeinturm „Wir schreiben für ein Publikum von fünf – uns selbst. Jede seriöse Band macht das so. Man schreibt für sich selbst und hofft, dass es auch anderen gefällt. Wir schreiben, um uns selbst glücklich zu machen“, sagte Holt im Interview mit ‘Appetite For Distortion’. „Wir waren zwei Monate im Studio. Bei Exodus…