Der neue Mötley Crüe-Gitarrist John 5 kommt im Frühling zum ersten Mal auf ausgedehnte Konzertreise durch Europa.

John 5 ist ein absoluter Ausnahmegitarrist, wie er bereits unter anderem bei Marilyn Manson und Rob Zombie unter Beweis gestellt hat und derzeit bei Mötley Crüe zeigt. Wenn John William Lowery, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, also seinen Verstärker aufdreht, sind offene Münder garantiert. Das darf man folglich auch bei seiner anstehenden Europatournee kommenden Frühling erwarten. Es juckt in den Fingern Hierzulande stehen immerhin drei Konzerte auf dem Programm: John 5 greift in der zweiten Maihälfte in Köln, Hamburg und München in die sechs Saiten. Ansonsten verschlägt es den 55-Jährigen noch ins Vereinigte Königreich (wo er gleich zwölf Mal…