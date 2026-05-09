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Levara live in Ittre 10.11.2026

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Adresse:
Zik Zak, Ittre

Künstler: Levara

Ort: Zik Zak, Ittre

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Candlebox: Warum Kevin Martin doch weiter Musik macht
Candlebox
Eigentlich wollte sich Kevin Martin längst zur Ruhe setzen und Candlebox auflösen. Inzwischen hat er seine Meinung geändert.
Noch vor drei Jahren erklärte Candlebox-Frontmann Kevin Martin gegenüber Eddie Trunk, dass er das Musizieren „nicht mehr so sehr liebe wie damals, als ich damit angefangen habe.“ Das Album THE LONG GOODBYE (2023) und die dazugehörige Tournee sollten somit der Abschied sein. Doch irgendwie waren Candlebox nie wirklich weg. Im Interview mit dem chilenischen Sender Radio Futuro erklärte Martin kürzlich, was dazu führte, dass er seine Meinung geändert hat und er sich nun doch nicht so bald zur Ruhe setzen will. Ihm zufolge hat die zunächst gemeinsame Tour mit Bush und Jerry Cantrell 2024 die Wende gebracht. Als dann auch noch…
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