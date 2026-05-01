Gwar bitten ihre US-amerikanischen Fans um Blutspenden, weil Gründungsmitglied Chuck Vargas aka Sexecutioner Krebs hat.

Gwar haben schon immer zusammengehalten — und das machen die Horrormetaller auch jetzt. Denn ein Gründungsmitglied braucht gerade dringend Unterstützung — und zwar kämpft Chuck Varga alias Sexecutioner gegen Krebs. Die US-Amerikaner rufen ihre Fans im "Land Of The Free" dazu auf, Blut zu spenden. Wer dies tut, bekommt dafür ein exklusives T-Shirt, das Chuck höchstpersönlich gestaltet hat. Vulgärer Visionär Vargas Aufgabe bei Gwar als intergalaktischer Sexecutioner war es "sicherzustellen, dass das Blut an all die richtigen Orte gelangt". Chuck fungierte als Sänger und designte viele Kostüme der Gruppe. Sein Bühnen-Outfit beschrieb Varga einst als "Ganzkörper-Stunt-Matte": "Sie gibt mir Superkräfte. Ich…