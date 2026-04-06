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Mandowar live in Bad Arolsen 31.10.2026

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Adresse:
BAC Theater, Bad Arolsen

Bad Arolsen

Künstler: Mandowar

Ort: BAC Theater, Bad Arolsen

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Sanguisugabogg trennen sich von Gitarrist
Cedrik Davis mit Sanguisugabogg am 27. Juni 2024 beim Resurrection Fest im spanischen Viveiro
Sanguisugabogg müssen ab sofort auf Gitarrist Cedrik Davis verzichten, haben jedoch schon eine Antwort auf die Lücke im Line-up.
Sanguisugabogg zählen zu jener Sparte von Musikgruppen, die sich beim Preis für das unleserlichste Band-Logo bewerben. Und genauso klingen die Death-Metaller aus Columbus, Ohio auch. Live muss das Quartett nun auf eine Lösung zurückgreifen, die sich erst jüngst auf ihrer Europatournee bewährt hat. Denn Gitarrist Cedrik Davis steigt aus — darauf haben sich die beteiligten Musiker freundschaftlich geeinigt. Band-Gründer, Schlagzeuger und Produzent Cody Davidson wechselt deswegen an die Gitarre, und Eric Morotti von Suffocation verdrischt fortan die Felle. Die Show muss weitergehen Als Grund dafür führen Sanguisugabogg an, dass Cedrik kürzlich Vater geworden ist. "Wir informieren euch, dass wir uns mit…
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