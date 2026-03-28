Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne wird mit einer sechs Meter hohen Statue auf dem diesjährigen Hellfest ein Denkmal gesetzt.

Der Prince Of Darkness Ozzy Osbourne wird ein weiteres Mal für sein Schaffen geehrt: Im Rahmen des diesjährigen Hellfest, das vom 18. bis zum 21. Juni stattfindet, wird eine sechs Meter hohe Statue des Musikers enthüllt. Befinden soll sich diese am Eingang zum Festival-Gelände. Managerin und Witwe Sharon Osbourne kommentierte die Würdigung. Überlebensgroßer Ozzy „Da ist er ja. Seht ihn euch an, einen Rock-Gott! Die Statue wird am 18. Juni auf dem Hellfest enthüllt. Die ganze Familie wird da sein. Es ist eine großartige Hommage. Einfach fantastisch. Ich kann Ben (Barbaud, Organisator des Hellfest – Anm.d.A.) nur danken. Vielen Dank!…