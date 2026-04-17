Ritchie Blackmore äußerte sich zu seinem Geburtstag in einem seltenen Livestream und beantwortete Fan-Fragen.

In einem raren Auftritt auf Instagram beantwortete Ritchie Blackmore (Ex-Deep Purple, Rainbow) Fan-Fragen und plauderte aus dem Nähkästchen. Dabei wurde er auf Tommy Bolin angesprochen, der Blackmore 1975 bei Deep Purple ersetzte, um die Mark IV-Formation der Band zu bilden. Tommy Bolin Zu Bolin erzählt Blackmore: "Ich kannte ihn eher als Freund. Er war solch ein lieber Kerl, dass ich kaum glaube konnte, dass er Gitarrist war, weil die meisten Gitarristen nicht besonders nette Menschen sind. Er war einfach nett", betont er. Der Gitarrist erzählt: "Ich verbrachte Zeit bei ihm zu Hause, wir hatten einfach Spaß zusammen und redeten viel. Es…