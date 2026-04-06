Was ihren Zorn inspiriert hat und woher sie trotz alledem Kraft schöpfen, erzählen uns Randy Blythe und Mark Morton von Lamb Of God.

Das komplette Interview mit Randy Blythe und Mark Morton von Lamb Of God findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Der leidende Künstler Es ist kein neues Konzept, dass Leid und Schmerz zu großer Kunst führen. Dennoch ist es hart umstritten. Dem Gitarristen zufolge ist an dem Klischee des leidenden Künstlers etwas dran. Er meint: „Ich habe in meiner persönlichen Geschichte viele schwere Situationen durchlebt. Das sorgt für großartige Musik.“ Dennoch wendet er auch ein, dass es nicht immer so sein…