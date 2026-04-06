Exodus- und Slayer-Gitarrist Gary Holt findet seine eigene Formation derzeit überlegen im Vergleich mit Metallica.

Gary Holt hat in einem aktuellen Interview mit dem spanischen Metal Hammer über die Anfänge von Exodus und ihre musikalische Entwicklung gesprochen. Dabei überbrachte der Slayer-Gitarrist auch seine Einschätzung zu Metallica — damals wie heute. Demzufolge findet der 61-Jährige, dass seine Band heutzutage die Nase vorn hat im Vergleich zu den "Four Horsemen", auch wenn es sich früher anders verhalten hat. Zeiten ändern dich "Die ersten beiden Thrash Metal-Bands in der Bay Area waren offensichtlich wir und Metallica", holt Holt aus. "Und die Thrash-Gruppen, die nach uns kamen, haben alle dem nachgejagt, was Metallica gemacht haben. Deswegen haben die meisten…