Foo Fighters-Chef Dave Grohl ist begeistert von den Fähigkeiten seines neuen Drummers Ilan Rubin und davon, wie er aufblüht.

Foo Fighters veröffentlichen diesen Freitag (24. April 2026) ihr neues Studiowerk YOUR FAVORITE TOY. In den zugehörigen Interviews spricht Bandboss Dave Grohl auch über die jüngste Personalie bei den Alternative-Rockern: Drummer Ilan Rubin (zuvor bei Nine Inch Nails) kam für Josh Freese (welcher seinerseits zu Nine Inch Nails zurückkehrte) in die Band. Und der frühere Nirvana-Trommler findet den Neuzugang richtig knorke. Neuorientierung "Es ist lustig", sinniert der Foo Fighters-Gründer im Gespräch bei Studio Brussel. "Ilan war 17 Jahre oder so bei Nine Inch Nails. Und dort werden diese sehr musterspezifischen Grooves und Rhythmen verlangt. Und das Schlagzeugspiel muss sehr vernetzt…