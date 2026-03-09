Voivod arbeiten aktuell an mehreren Projekten gleichzeitig. Eines davon soll ihr kommendes Studioalbum sein.

Im Hause Voivod ist aktuell viel los. Die kanadischen Thrash Metal-Legenden werkeln derzeit an vielen Projekten gleichzeitig, darunter dem mit dem Quebec Symphony Orchestra aufgenommenen QUEBEC CITY SYMPHONIQUE sowie einem kommenden Studioalbum. Ein Song aus der Frühphase der Band erhält zudem ein neues Musikvideo. Voivod üben Multi-Tasking „Wir bereiten uns auf ein sehr aufregendes Jahr im Voivod-Lager vor, da wir an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten“, erklärte Schlagzeuger Michel „Away“ Langevin. „Wir haben eine brandneue Setlist für einige Tourneen, die für 2026 geplant sind, bei denen wir mit guten Freunden wie Midnight und Bat spielen werden. Außerdem mischen wir gerade das…