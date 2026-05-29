Metallica haben mit den zwei Gigs in Frankfurt einen Zuschauerrekord aufgestellt — und den Lokalmatadoren Tankard Tribut gezollt.

Am vergangenen Wochenende haben Metallica zwei Mal in Frankfurt am Main aufgespielt. Zusammen mit dem noch am 30. Mai anstehenden Stelldichein in der Berlin sind das die einzigen Liveshows der "Four Horsemen" dieses Jahr in Deutschland. Und im Deutsche Bank Park machten die Thrash-Veteranen — neben der spektakulären Bühnenproduktion — gleich doppelt von sich reden. Bewusste Wahl Auf der einen Seite stellten Frontmann/Gitarrist James Hetfield, Schlagzeuger Lars Ulrich, Lead-Gitarrist Kirk Hammett und Bassist Robert Trujillo mit ihren Gastspielen am Freitag, den 22. Mai sowie am Sonntag, den 24. Mai 2026 einen Besucherrekord auf. Demnach waren — vermutlich aufgrund der platzsparenden…