Kiss machen aktuell Nägel mit Köpfen — Paul Stanley, Gene Simmons und Co. haben gerade ein neues Lied im Studio eingespielt.

Kiss hatten sich mit einer ausgedehnten Konzertreise von der Live-Bühne verabschiedet. Zuletzt hatte Bassist Gene Simmons schon neues Liedgut aus dem Hause der Schminke-Rocker angedeutet — hierbei sind die Musiker schneller zur Sache gekommen, als man hätte annehmen können. Denn die US-Amerikaner befinden sich gerade nicht nur im Aufnahmestudio, sondern haben auch bereits einen frischen Track eingespielt. Zeitlose Inhalte Im Interview mit Kiss-Superfan Sienna Hernandez (KISSbySienna) offenbarte Simmons jüngst: "Kiss sind momentan im Studio. Tatsächlich haben wir just ein neues Lied aufgenommen, das Paul [Stanley, Sänger/Gitarrist — Anm.d.A.] geschrieben hat. Mehr kann ich nicht darüber sagen. Und es wird an irgendeinem…