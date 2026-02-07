Tobias Sammet blickt nostalgisch auf das Avantasia-Debütalbum - möchte seine Vergangenheit aber nicht wiederholen.

Silber-Jubiläum für Avantasia: Das Debütalbum THE METAL OPERA feiert am 22.1.2026 seinen 25. Jahrestag. Zum Anlass des annähernden Jahrestags wird Avantasia- und Edguy-Frontmann Tobias Sammet nostalgisch und erinnert sich an die Anfänge des All-Star-Metal-Projekts. Auf der Avantasia-Facebook-Seite schreibt Tobias Sammet anlässlich des runden Jubiläums von THE METAL OPERA: "Ich werde nostalgisch. Oder alt... Wir haben seitdem viel erreicht, und ich bin glücklich und stolz auf alles, was ich davor und danach gemacht habe." Weiterhin erinnert sich Sammet daran, wie er mit Avantasia schon immer gegen den Strom schwamm: "Symphonic Metal war Anfang/Mitte der Neunziger Jahre, als wir anfingen, noch keine…