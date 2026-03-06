Mit MIDNIGHT BLITZ erklimmen die britischen Trad-Metaller Tailgunner mit Unterstützung von K.K. Downing die nächste Stufe auf der Karriereleiter.

Das komplette Interview mit Tailgunner findet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Kleine Geschichten vom Tod Für MIDNIGHT BLITZ hat sich die Truppe inhaltlich ein Oberthema einfallen lassen und sich bei einer anderen großen Band Inspiration geholt, die nicht Judas Priest heißt. „Es ist kein Geheimnis, dass wir auch riesige Fans von Iron Maiden sind. Ihr Album SOMEWHERE IN TIME ist kein Konzeptalbum im eigentlichen Sinn, aber alle Songs beschäftigen sich irgendwie mit dem Thema Zeit. Wir haben uns den Tod ausgesucht, was…