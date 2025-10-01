Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im September 2025 – präsentiert von METAL HAMMER! Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin, auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop.

Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Metal-Band Disturbed hat eine 17 Termine umfassende „The Sickness 25th Anniversary Tour“ durch Europa und das Vereinigte Königreich angekündigt. Mit dabei: Megadeth!

The Darkness kommen im Oktober 2025 für vier Termine nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert.

Das Ultima Ratio Fest 2025 bringt Dark Tranquillity zurück auf ihren Heimatkontinent – bereit, die Hallen ein weiteres Mal zum Kochen zu bringen!

Lords Of Fyre Tour

„Lords Of Fyre“ Tour mit Feuerschwanz und Lord Of The Lost. Zwei Nummer 1-Bands auf großer Co-Headlinertour durch sieben deutsche Städte im Oktober 2025!

Halestorm auf Tournee: Fünf Headlinershows in Deutschland im Oktober und November mit dem Supportact Bloodywood!

Heavysaurus legen nach: Neuauflage des POMMESGABEL-Albums mit acht neuen Songs und noch mehr Tourdaten!

Hell Nights Festival

Wednesday 13 kommt im Oktober und November mit Blitzkid, The Other und Calabrese für fünf Termine nach Deutschland.

Helloween + Beast In Black

Helloween kommen 2025 auf Jubiläums-Welttournee. Auf dem neuen Album GIANTS & ­MONSTERS schleifen und polieren sie die Genre-Standards jedoch zur Perfektion!

Opeth live 2025

Opeth kommen mit ihrem neuen Album THE LAST WILL AND TESTAMENT, das am 11. Oktober 2024 erschienen ist, 2025 für drei Termine nach Deutschland.

Paradise Lost kommen im Herbst 2025 mit Messa u.a. nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert die Tournee.

Ronnie Romero & Gus G.

Ronnie Romero und Gus G. kommen im Oktober 2025 mit ihrer „Convergence-Tour“ für neun Termine nach Deutschland.

Saltatio Mortis kommen 2025 mit einer Headlinertour (Support: Bad Loverz) nach Deutschland und feiern 25. Jubiläum.

Volbeat „Greatest Of All Tours Worldwide“, Support: Bush + Witch Fever

Volbeat kündigen „Greatest Of All Tours Worldwide“ mit neun Konzerten in Deutschland an. Support von Bush und Witch Fever. Eine Zusatz-Show in München wurde bekanntgegeben.

Wind Rose kehren mit ihrer eigenen Headlinertournee im Jahr 2025 mit den Dark Power Metal-Veteranen Orden Ogan und der Power Metal-Kraft Angus McSix zurück.

