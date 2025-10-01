Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Die stärksten Metal-Tourneen im Oktober – präsentiert von METAL HAMMER

Disturbed
Disturbed live in Las Vegas am 12. Januar 2019
Foto: Getty Images, Ethan Miller. All rights reserved.
von
Disturbed, Dark Tranquillity, Helloween u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im Oktober 2025. Termine und Tickets!
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im September 2025 – präsentiert von METAL HAMMER! Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin, auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop.

Disturbed + Megadeth

Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Metal-Band Disturbed hat eine 17 Termine umfassende „The Sickness 25th Anniversary Tour“ durch Europa und das Vereinigte Königreich angekündigt. Mit dabei: Megadeth!

>> Konzerttermine und Tickets

Disturbed

The Darkness

The Darkness kommen im Oktober 2025 für vier Termine nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert.

>> Tickets und Tourdates

Dark Tranquillity + Soen + Equilibrium + Iotunn

Das Ultima Ratio Fest 2025 bringt Dark Tranquillity zurück auf ihren Heimatkontinent – bereit, die Hallen ein weiteres Mal zum Kochen zu bringen!

>> zu den Tourdaten und Tickets

Lords Of Fyre Tour

„Lords Of Fyre“ Tour mit Feuerschwanz und Lord Of The Lost. Zwei Nummer 1-Bands auf großer Co-Headlinertour durch sieben deutsche Städte im Oktober 2025!

>> Infos, Tickets, Daten

Lord Of The Lost, feuerschwanz,Lords Of Fyre

Halestorm

Halestorm auf Tournee: Fünf Headlinershows in Deutschland im Oktober und November mit dem Supportact Bloodywood!

>> zu den Tourdaten und Tickets

Halestorm

Heavysaurus

Heavysaurus legen nach: Neuauflage des POMMESGABEL-Albums mit acht neuen Songs und noch mehr Tourdaten!

>> alle Termine und Tickets

Hell Nights Festival

Wednesday 13 kommt im Oktober und November mit Blitzkid, The Other und Calabrese für fünf Termine nach Deutschland.

>> Tickets und Tourdaten

Helloween + Beast In Black

Helloween kommen 2025 auf Jubiläums-Welttournee. Auf dem neuen Album GIANTS & ­MONSTERS schleifen und polieren sie die Genre-Standards jedoch zur Perfektion!

>> Tourdaten und Konzertkarten

Opeth live 2025

Opeth kommen mit ihrem neuen Album THE LAST WILL AND TESTAMENT, das am 11. Oktober 2024 erschienen ist, 2025 für drei Termine nach Deutschland.

>> zu den Tourdaten und Tickets

Paradise Lost

Paradise Lost kommen im Herbst 2025 mit Messa u.a. nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert die Tournee.

>> Tickets und Termine

Paradise Lost
Paradise Lost @ METAL HAMMER AWARDS 2024

Ronnie Romero & Gus G.

Ronnie Romero und Gus G. kommen im Oktober 2025 mit ihrer „Convergence-Tour“ für neun Termine nach Deutschland.

>> Tourdaten und Tickets

Saltatio Mortis

Saltatio Mortis kommen 2025 mit einer Headlinertour (Support: Bad Loverz) nach Deutschland und feiern 25. Jubiläum.

>> alle Termine und Tickets

Saltatio Mortis, M’era Luna 2024

Volbeat „Greatest Of All Tours Worldwide“, Support: Bush + Witch Fever

Volbeat kündigen „Greatest Of All Tours Worldwide“ mit neun Konzerten in Deutschland an. Support von Bush und Witch Fever. Eine Zusatz-Show in München wurde bekanntgegeben.

>>> zu den Tourdaten und Tickets

Wind Rose + Orden Ogan + Angus McSix – Tour 2025

Wind Rose kehren mit ihrer eigenen Headlinertournee im Jahr 2025 mit den Dark Power Metal-Veteranen Orden Ogan und der Power Metal-Kraft Angus McSix zurück.

>> Termine und Tickets


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Live Nation
VD Pictures PR
PR
Axel Heyder METAL HAMMER
Birger Treimer
teilen
mailen
teilen

Themen

Konzerte Präsentation Termine Tour 2025 Tourdaten Tournee
Kommende Album-Veröffentlichungen
Hier findet ihr eine Übersicht über kommende Metal-Alben
Hier findet ihr eine Übersicht über neue Metal-Alben und kommende Veröffentlichungen.
Wann erscheinen die neuesten Metal-Alben? Wir haben hier die komplette, aktuelle Übersicht für euch! Bei den vielen Metal-Neuerscheinungen, die über das Jahr verteilt erscheinen, kann man schnell den Überblick verlieren. Wir haben deshalb hier eine Liste aller für das Jahr geplanten neuen Metal-Alben für euch aufgestellt. Da es immer wieder mal zu Verschiebungen kommen kann und auch ständig neue Alben angekündigt werden, aktualisieren wir die Übersicht regelmäßig für euch. Schaut hier daher am besten immer wieder mal vorbei oder speichert die Seite in euren Lesezeichen, damit ihr das neue Metal-Album eurer Lieblingsband nicht verpasst. Die neuesten Reviews zu allen kommenden Metal-Alben…
Weiterlesen
Zur Startseite