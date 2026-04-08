Lamb Of God haben es überhaupt nicht eilig, die Dinge ruhiger angehen zu lassen, untermauern Randy Blythe und Mark Morton.

Lamb Of God geben anlässlich der Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums INTO OBLIVION derzeit laufend Interviews. Im Gespräch mit Revolver erörterten Frontmann Randy Blythe und Gitarrist Mark Morton jüngst, wann bei ihnen der Ruhestand anstehen könnte. Kein Ende in Sicht "Ich werde niemals in Rente gehen", betont Blythe. "Ich hoffe, Musik zu machen und Fotos zu schießen, bis sie mich ins Grab stecken. Lamb Of God ist mein Job und ein riesiger Teil meines Lebens, aber nicht meine einzige Identität. Das ist es nicht. Ein viel breiterer Aspekt meiner Identität ist es, ein Künstler zu sein. So verknüpfe ich mich mit…