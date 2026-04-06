Das Wacken Open Air will diesen Sommer einige Verbesserungen für das Festival-Gelände an den Start bringen.

Es ist ein Dauerthema beim Wacken Open Air: Immer, wenn es richtig fest schüttet, werden Festival-Gelände und Camping-Plätze zu Schlammlandschaften. Dieser Problematik wollen die Macher nun entschlossen entgegentreten. "Metalheads, wir haben euch gehört – und wir wollen liefern!", schreiben die Organisatoren des Wacken Open Air in einer aktuellen News-Meldung. Kampf dem Matsch "In vier Monaten ist es so weit: Das Infield wird endlich wieder feierlich eröffnet und die Erstürmung des Holy Ground beginnt. Seit Monaten arbeiten wir an der Weiterentwicklung des Festival-Geländes und haben dabei, wie jedes Jahr, natürlich auch euer Feedback in die Planungen miteinbezogen. Heute möchten wir euch…