Fossilien-Benennung nach Deep Purple- und Meshuggah-Musiker

Nuclear Blast-Gründer Markus Staiger rief die neue Firma Atomic Fire ins Leben, die bereits zahlreiche namhafte Bands unter Vertrag hält.

Die Atomic Fire GmbH, die von Markus Staiger gegründet wurde, nachdem er im Jahr 2019 die Hauptanteile des Label-Riesen Nuclear Blast verkauft hatte, kann sich schon jetzt mit großen Namen rühmen. Zu deren Acts zählen Helloween, Opeth, Meshuggah, Amorphis, Primal Fear, Sonata Arctica und viele weitere. Neben den bereits angekündigten Studioalben von Sonata Arctica (ACOUSTIC ADVENTURES – VOLUME ONE, erscheint am 21. Januar 2022) und Amorphis (HALO, erscheint am 11. Februar 2022) werden in der ersten Jahreshälfte 2022 neue Werke von Meshuggah, Michael Schenker Group und Rise Of The Northstar erscheinen. Heute, am 12. November 2021, ging das erste YouTube-Musikvideo…