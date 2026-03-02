Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Stahlzeit live in Bielefeld 09.10.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Stahlzeit

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Cobra Spell verordnen sich Pause auf unbestimmte Zeit
Cobra Spell im Jahr 2024
Cobra Spell können nicht mehr: Die Formation um Strippenzieherin Sonia Anubis verschreibt sich selbst ein Pause.
Heftige Nachrichten erreichen uns aus dem Hause Cobra Spell. Die Gruppe um Gitarristin Sonia "Anubis" Nusselder scheint schon einige Zeit am Limit gewesen zu sein, weswegen die Musikerinnen nun nicht anders können, als die Band auf Eis zu legen — und zwar auf unbestimmte Zeit. "Liebe Fans, heute teilen wir ein paar Neuigkeiten mit, die unsere Herzen mit Traurigkeit erfüllen", teilen Cobra Spell mit. Sense — vorerst "Nach einer langen Phase des Überlegens sind wir als Band an einem Punkt ohne Wiederkehr angelangt, der uns dazu führt, unsere musikalischen Aktivitäten (inklusive aller für 2026 geplanten Konzerte) zu stoppen. Der Kern…
Weiterlesen
Zur Startseite