Metallica und ihre Stiftung All Within My Hands werden im Rahmen der Red Cross Gala in San Francisco für ihren Einsatz geehrt.

Die 2017 gegründete All Within My Hands-Stiftung von Metallica setzt sich hauptsächlich in den USA für humanitäre Zwecke ein. Nun soll sie und ihre Stifter auf der Red Cross Gala am 21. März in San Francisco für ihren Einsatz für Blutspenden geehrt werden. Lebensrettendes Blut Vonseiten der Red Cross Gala heißt es in einem Statement: "Metallica und ihre Stiftung All Within My Hands sind zu wichtigen Partnern des Amerikanischen Roten Kreuzes geworden, indem sie weltweit Tausende Fans dazu inspirieren, die Ärmel hochzukrempeln und lebensrettendes Blut zu spenden. Durch groß angelegte Aktionen wie die ,Red Cross x Metallica‘-Blutspendereihe, bei der im…