Die Hard Rock-Legenden Guns N’ Roses bespielen nun schon seit einigen Jahren wieder die Bühnen dieser Welt. Von neuer Musik ist jedoch nichts hören. Zum Leidwesen der Fans erblickten in dieser Zeit lediglich ein paar Singles das Licht der Welt – die außerdem nicht neu waren, sondern übriggebliebene Songs von früheren Sessions. Bassist Duff McKagan gefällt das Konzept trotzdem, wie er im Interview mit dem Radiosender Lazer erzählt. "Coole Sache" Er erklärt: "Wir haben immer zwei Paar Songs vor Tour-Etappen veröffentlicht. Und wir wussten, dass wir sehr lange auf Tournee sein würden, deswegen finde ich es eine coole Sache, ein…