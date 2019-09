Post Malone-Fans halten Ozzy Osbourne für Newcomer

Gehört ihr auch zu den Leuten, die sich fragen, wer eigentlich dieser Post Malone ist? Wer nur Stromgitarrenmusik auflegt, kein Formatradio aufdreht und über 30 ist, hat diesbezüglich womöglich eines Wissensrückstand. Wie dem auch sei: Der angesagte Hip-Hopper hat kürzlich sein neues Album HOLLYWOOD’S BLEEDING angekündigt, worauf ein Song mit Gast-Vocals von keinem Geringeren als Ozzy Osbourne enthalten ist (metal-hammer.de berichtete). Nun verhält es sich zumindest bei einigen Post Malone-Fans genau anders herum: Sie kennen Ozzy nicht.

Grundsätzlich scheinen die Kids ziemlich auf den Song ‘Take What You Want’ mit Ozzy Osbourne abzufahren – ihr könnt ihn euch im Übrigen unten anhören. Doch fragen sie tatsächlich in den sozialen Medien, ob jemand mehr über den „Prinz der Dunkelheit“ weiß. „Wer zur Hölle ist Ozzy Osbourne?“, schreibt einer. „Deswegen liebe ich Post Malone, weil er unbekannte Künstler fördert.“ Ein anderer stellt klar: „Ich weiß nicht, wer dieser Ozzy Osbourne-Typ ist, aber Posty hat ihn gerade auf die Landkarte gesetzt.“

Die Welt steht Kopf

Und es geht weiter – ein Mädel stellt folgende Erkundung an: „Ich höre gerade Post Malone… Wer ist dieser Ozzy Osbourne-Kerl? Er ist so gut. Er wird berühmt und bekannt werden.“ Der Nächste meint: „Ich weiß nicht, wer Ozzy Osbourne ist, aber schicke einen Gruß raus an Post, dafür dass er ihn reingenommen hat.“ All das ist in der Tat schon mehr als nur ein bisschen witzig.

Einen anderen Dreh bringt ein etwas älterer Herr rein. „Ozzy Osbourne hat nicht ein ganzes Jahr lang jeden Tag Acid genommen und ist auch heute immer noch am Leben, nur damit ihr ihn so dissen könnt.“ Ach ja, was täten wir den ganzen Tag ohne das Internet. Wenn sich dieser Ozzy da richtig reinhängt, noch mehr geschickte Kollaborationen einfädelt und ein paar geile Kampagnen in den Socials fährt, wird aus dem Burschen vielleicht wirklich noch was. Lasst uns alle die Daumen für ihn drücken!

