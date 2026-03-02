Trotz Rentenalter denkt Schlagzeuger Tommy Aldridge nicht ans Aufhören und blickt wehmütig auf vergangene Tage zurück.

Obwohl sich Whitesnake vergangenes Jahr offiziell auflösten, weil sich Frontmann David Coverdale zur Ruhe setzte, denkt der Schlagzeuger noch nicht an Ruhestand. Im Gegenteil: Im einem Video auf YouTube verkündete der 75-Jährige, dass er noch eine Menge Pläne für die Zukunft habe. Außerdem würdigte er vor allem den verstorbenen Ozzy Osbourne und schwelgte in Erinnerungen. Schöne Erinnerungen „Meine erste Auslandstournee war mit Black Oak Arkansas, und meine ersten Konzerte außerhalb der USA waren als Support für Black Sabbath. Damals habe ich Ozzy kennengelernt, quasi im Jahr 1773“, scherzte er. „Das ist schon sehr, sehr lange her. Wir haben viel Zeit…