Arch Enemy und Alissa White-Gluz stellen Weichen für ihre getrennte Zukunft. Neue Live-Termine von Wacken und Iron Maiden. Universum25 im Interview. Album der Woche von Sylosis u.a. Ab sofort wöchentlich!

Der METAL HAMMER Podcast rollt ab sofort wöchentlich am Freitag an! Back In Black – das Metal-Update Wacken feiert Jubiläum mit weltweiten Konzerten Die Zukunft von Arch Enemy mit Lauren Hart und von Alissa White-Gluz mit Dani Sophia und Alyssa Day Nevermore in neuer Besetzung Iron Maiden kündigen ihr eigenes Festival an Judas Priest-Doku: Premiere auf der Berlinale Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor: Sylosis THE NEW FLESH Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast…