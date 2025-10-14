Apocalyptica-Cellist Eicca Toppinen erklärt im Interview, weswegen er Metallica zu großem Dank verpflichtet ist.

Apocalyptica traten erstmals 1995 mit ihrem Debüt Apocalyptica PLAYS METALLICA BY FOUR CELLOS auf den Plan. Seither hat sich einiges für die Band getan, und 2024 folgte PLAYS METALLICA, VOL. 2, auf dem sogar Metallica-Bassist Rob Trujillo und Frontmann James Hetfield zu hören sind, sowie eine originale Bassmelodie von Cliff Burton. Im Interview mit EMP reflektiert Cellist Eicca Toppinen die Entwicklung, die die Band seither durchgemacht hat, und wie es zu dem zweiten Metallica-Album kam. Viel Auswahl Er meint: "Seit wir dem ersten Album dachten wir uns schon, dass wir irgendwann ein weiteres aufnehmen wollen. Es gab so viele coole Metallica-Songs,…