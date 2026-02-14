Wie Black Sabbath-Bassist Geezer Butler erklärte, kann er dem Cover-Artwork des legendären PARANOID (1970) nichts abgewinnen.

PARANOID (1970) gilt ohne Zweifel als eines der bedeutendsten Alben in der Metal-Geschichte. Songs wie ‘War Pigs’, ‘Iron Man’ oder ‘Paranoid’ (Letztere wurde die erfolgreichste Single der Band überhaupt) haben daran großen Anteil. Doch Black Sabbath-Bassist Geezer Butler stößt sich weniger an der Musik als an der Aufmachung. Genauer gesagt dem Coverartwork. Grausiges Artwork Im Katalog von Black Sabbath gibt es ohne Zweifel einige künstlerischer Fehltritte. Relativ weit oben in dieser Liste dürfte das Coverartwork von BORN AGAIN (1983), dem einzigen Album mit Deep Purple-Sänger Ian Gillan als Frontmann, rangieren. Butler bezeichnete dies als „scheiße, aber verdammt großartig“. Doch seiner…