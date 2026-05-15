‘Star Trek’-Lichtgestalt William Shatner bringt sich und sein Heavy Metal-Album mit weiteren großen Namen noch mehr in Stellung.

Für sein kommendes Heavy Metal-Album hatte William Shatner bereits Judas Priest-Frontmann Rob Halford rekrutiert (metal-hammer.de berichtete). Doch damit nicht genug: Die ‘Raumschiff Enterprise’- und ‘Star Trek’-Legende hat sich weitere Unterstützung geholt, um den sonischen Stahl noch kunstfertiger zu schmieden. So konnte der 95-Jährige mit Disturbed-Bassist John Moyer sowie dem ehemaligen Slayer-Schlagzeuger Dave Lombardo zwei wahre Instanzen des Genres gewinnen. Namhafter Support "Neben dem zuvor bestätigten Rob Halford (Judas Priest) offenbart William Shatner jetzt die Verpflichtung von John Moyer von Disturbed, einem der unverkennbarsten und kraftvollsten Bassisten des modernen Hard Rock, sowie von Dave Lombardo, dem ikonischen Drummer, dessen Arbeit mit…