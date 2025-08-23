Der für seine extravaganten Bühnen-Outfits bekannte Limp Bizkit-Gitarrist mimte während der letzten Metallica-Eröffnungs-Show den Hetfield.

Als Limp Bizkit am vergangenen Freitag, den 27. Juni für Metallica in Denver, Colorado eröffneten, spielte Gitarrist Wes Borland das gesamte Set verkleidet als Achtziger Jahre-Totenkopfversion von Metallica-Frontmann James Hetfield. Dies ist in einem Video zu sehen, das ein Fan während des Konzerts filmte. Neben einer blonden Perücke und der Totenkopfmaske trägt Borland auch ein Metal Up Your Ass-T-Shirt und weiße High-Top-Schuhe. Das gesamte Video findet ihr unter diesem Beitrag. Der Auftritt in Denver war das letzte gemeinsame Konzert mit Metallica auf ihrer andauernden "M72"- Tour, die 2023 in Amsterdam startete. Limp Bizkit eröffneten gemeinsam mit Ice Nine Kills an…