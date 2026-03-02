Subway To Sally kommen von März bis Mai 2026 auf große Akustiktournee durch Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!

Ein Kult kehrt zurück: Es sind zwanzig Jahre vergangen, seit Subway To Sally mit ihrer ersten "Nackt"-Tour die Regeln für Akustikkonzerte neu definiert haben. Damals wie heute war "Nackt" mehr als nur eine Konzertreihe – es war ein emotionaler Ausnahmezustand. Von der stillsten Ballade bis zur wilden Eskalation, von bittersüßer Melancholie bis zum hemmungslosen Exzess: Die Nähe zum Publikum machte jeden Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis. 2006 begann dieses Kapitel, 2010 wurde es mit "Nackt II" fortgeschrieben – nun ist die Zeit reif für eine neue Runde, denn aller guten Dinge sind nackt drei: 2026 kehrt die Potsdamer Band mit "Nackt…