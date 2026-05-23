Nach seinem Tod Mitte März hat Motörhead-Ikone Phil Campbell nun seine letzte Ruhestätte in Wales gefunden.

Phil Campbell hat bekanntlich am 13. März 2026 nach Komplikationen bei einer aufwändigen Operation das Zeitliche gesegnet. Nun ist der einstige Motörhead-Gitarrist am 13. Mai — an einem unbekannten Ort — in Wales begraben worden, wie seine Familie mitteilt. Auch sein früherer Kollege Mikkey Dee hat sich diesbezüglich noch einmal zu Wort gemeldet. "Gestern haben wir unseren geliebten Papa begraben", schreiben seine Söhne Todd, Dane und Tyla zusammen mit Gaynor, der Witwe von Phil Campbell unter ein Foto von seinem stilecht mit einem blumigen Sechssaiter dekorierten Grab. "Wir würden uns gerne bei allen bedanken, die bei uns waren, um sein…