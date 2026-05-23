Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Whitechapel live in Berlin 20.02.2027

teilen
mailen
teilen

Künstler: Whitechapel

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Phil Campbell (Ex-Motörhead) in Wales begraben
Phil Campbell mit seinen Bastard Sons am 25. Juli 2025 in der Londoner O2 Arena
Nach seinem Tod Mitte März hat Motörhead-Ikone Phil Campbell nun seine letzte Ruhestätte in Wales gefunden.
Phil Campbell hat bekanntlich am 13. März 2026 nach Komplikationen bei einer aufwändigen Operation das Zeitliche gesegnet. Nun ist der einstige Motörhead-Gitarrist am 13. Mai — an einem unbekannten Ort — in Wales begraben worden, wie seine Familie mitteilt. Auch sein früherer Kollege Mikkey Dee hat sich diesbezüglich noch einmal zu Wort gemeldet. "Gestern haben wir unseren geliebten Papa begraben", schreiben seine Söhne Todd, Dane und Tyla zusammen mit Gaynor, der Witwe von Phil Campbell unter ein Foto von seinem stilecht mit einem blumigen Sechssaiter dekorierten Grab. "Wir würden uns gerne bei allen bedanken, die bei uns waren, um sein…
Weiterlesen
Zur Startseite