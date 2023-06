Korn: Endlich Zusammenarbeit mit Adidas in Sicht

Nach fast 30 Jahren könnte es im Herbst für Korn endlich so weit sein: eine Korn-Adidas Kollektion ist in Sicht. Dem Pop Kultur-Magazin Complex liegt angeblich ein firmeninternes Dokument von Adidas vor, in dem die Kollektion beschrieben wird. Teil der Kollektion sollen zwei Paar Sneaker sein, die Modelle „Campus 00s“ und „Supermodified“, sowie sieben Kleidungsstücke.

Die Korn-Adidas-Geschichte

Andere Gruppen wie zum Beispiel Run-D.M.C., die ebenfalls ein Adidas-Lied veröffentlichten (‘My Adidas’ aus 1986), bekamen im Gegensatz zu den Metallern einen richtigen Deal.

Rückblick im Interview

Korn-Sänger Jonathan Davis sagte 2021 in einem Interview mit Kerrang! Folgendes: „Gib dir das mal, ihre Antwort war: ‚Adidas ist eine Sport-Firma. Wir machen Sport, keine Musik.‘“ Weiter erklärte er: „Ich schaute immer in unser Publikum und sah diese ganzen Kids, die Adidas zu unseren Shows trugen, aber die wollten für uns nichts tun.“

Als das mit Adidas in den Neunzigern nichts wurde, wechselten die Nu-Metaller kurzerhand zur Konkurrenz: Puma. Der Frontmann sagte: „Wir wechselten zu Puma, weil sie uns sagten, dass sie uns in einen Werbespot packen würden und uns ein wenig Geld dafür geben würden, um ihre Klamotten zu tragen. Wir sagten ‚Fuck yeah! Das ist mehr, als Adidas jemals für uns getan haben‘. Es war kein Ausverkauf, sondern hatte etwas mit Respekt zu tun.“

Jetzt sieht es so aus, als hätten Korn und Adidas endlich zueinander gefunden. Die Kollektion soll laut dem geleakten Dokument ab Oktober verkauft werden.

