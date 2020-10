Korn machen jetzt Werbung für das Free2Play-Spiel „World Of Tanks Blitz“

auch interessant

Es ist gar nicht unüblich, dass sich Bands zu Promozwecken mit anderen Marken zusammentun und gemeinsame Sache machen. Oftmals passt das auch, manchmal kann man sich nur fragend den Kopf kratzen. Aber entscheidet ihr, in welche Kategorie die Zusammenarbeit von Korn mit dem Free2Play-Spiel „World Of Tanks Blitz“ fällt. Anlass für die Kooperation ist Halloween.

Neues Musikvideo von Korn

Im Rahmen der gemeinsamen Kooperation haben Korn ein Musikvideo zu ihren Song ‘Finally Free’ aus ihrem aktuellen Album THE NOTHING (Review) veröffentlicht. In dem Clip wird die Geschichte von Captain erzählt, einem Charakter aus „World Of Tanks Blitz“ und offenbar Fan der Band. Jedenfalls will Captain unbedingt eine Live-Performance von Korn sehen, doch eine Gruppe von Wüstenplünderern will ihn davon abhalten. Aber seht selbst:

Halloween-Special bei „World Of Tanks Blitz“

Weiterlesen Korn zeigen THE NOTHING-Record-Release-Konzert Nu Metal Das knapp 50-minütige, nahezu exklusive THE NOTHING-Album-Release-Konzert von Korn gibt es nun offiziell auf YouTube zu sehen. Korns Musikvideo zu ‘Finally Free’ bildet außerdem den Auftakt zu einem großen Halloween-Special bei „World Of Tanks Blitz“: Das fünstufige Event „Convergence“ stellt die Band in den Mittelpunkt und Spielerinnen und Spieler von „World Of Tanks Blitz“ können vom 16. bis 24. Oktober exklusive Band-Artworks und spezielle Items freischalten. Neu ist auch der Modus „Burning Games“, bei dem um die Vorherrschaft auf dem Schlachtfeld gekämpft wird. Allerdings verlieren Fahrzeuge automatisch Lebensenergie, sobald die Uhr läuft. Das sollt laut Pressemitteilung angeblich an einen Vampir erinnern, der einem das Blut aussaugt.

Wie dem auch sei, teilnehmen an diesem neuen Modus können alle Spieler, die Fahrzeuge besitzen, die mindestens in der Stufe Tier V sind.

Weitere Halloween-Events:

The Way Of The Raider: 60-stufiges Event

Neue Fahrzeuge

Neue Tarnung

Rückkehr des Spielmodus „Mad Games“ (vom 24. bis 31. Oktober)

Darum arbeiten Korn mit „World Of Tanks Blitz“ zusammen

Wer sich jetzt immer noch fragt, was Korn und „World Of Tanks Blitz“ eigentlich gemeinsam haben und wie es zu der Kooperation kam, findet die Antwort direkt bei Jonathan Davis, für den das alles nahe liegt:

„Ich mag ‚World Of Tanks Blitz’ wirklich gern. Es ist geschichtstreu und es gibt darin eine Menge großartiger Panzer, außerdem ballert man nicht einfach nur drauf los. Ich denke, es gibt eine Verbindung zwischen Rock und Videospielen, denn sie sind gleichermaßen intensiv. Es scheint, als gingen sie seit jeher Hand in Hand.“

Somit wäre dieses Rätsel auch gelöst.

THE NOTHING jetzt bei Amazon.de bestellen