Am Anfang steht das A: Als einer der ersten Rock-Musiker lieferte Arthur Brown in den Sechzigern einen Vorgriff auf das, was man später unter den Begriffen „Schock-Rock“ und „Corpsepaint“ kennen (lernen) sollte. Unter dem Motto „The crazy world of Arthur Brown“ trat der 1942 geborene Engländer mit geschminktem Gesicht und brennendem Kopfschmuck auf. „Das Publikum im UFO-Club wollte, dass Künstler Grenzen überschreiten. Andere Bands taten dies musikalisch, textlich oder mit ihrer Licht-Show. Ich mochte Theater und Musik, aber auch experimentelle Beleuchtung und Kostüme. Also setzte ich meinen Helm in Brand“, erinnert sich der Urheber des Hits ‘Fire’ handschriftlich. Eine wichtige Rolle spielte Lichtmann Mike Reynolds, der in Browns Bohème-Nachbarschaft lebte.

Über das Normale hinausgehen

Ich wollte Vorgänge im menschlichen Geist und der Seele erkunden, auch die Überwindung von Geburt und Tod. Sich mit solchen Themen zu beschäftigen und Leute dazu zu bringen, über das Alltägliche hinaus zu blicken, hieß für mich, auf eine für Rock’n’Roll ungewöhnliche Weise über Psychedelisches zu singen. Anfangs konnte sich das Publikum nicht auf solche Wort- und Redestrukturen konzentrieren. Also trugen wir Kostüme, um anzudeuten, dass wir über das Normale hinausgehen würden.“

Individuelle Bühnencharaktere

Cooper selbst gab dabei den Schurken mit schwarz geschminkten Augen und einer Boa Constrictor. Auch in New York stand Anfang der Siebziger Maskerade hoch im Kurs: Schon kurz nach ihrer Gründung und Namensfindung probierten Kiss auffällige Bekleidung und Make-up aus, um die „heilige“ Bühne nicht in Alltagsklamotten zu betreten, sondern der besonderen Situation zu huldigen. Eine frühe Variation trugen sie bereits 1973 bei ihren ersten Konzerten – nur wenig später entstanden die individuellen Bühnencharaktere. Ihre einzigartige Optik sollte der Band zum Erfolg verhelfen und bis zur (ähnlich öffentlichkeitswirksamen) Demaskierung eine Dekade später bestehen bleiben.

