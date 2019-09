Kreator: Frédéric Leclercq (Dragonforce) ist neuer Bassist

Das muss man als Paukenschlag zum Wochenstart bezeichnen! Vor rund einem Monat hatte Frédéric Leclercq seinen Abschied von den Power-Metallern Dragonforce bekannt gegeben und gesagt, er hätte ein Angebot, das er nicht ausschlagen könne – sinngemäß paraphrasiert. Nun ist klar, was für ein hochkarätiges Angebot das wirklich war. Leclercq wird für keine geringere Band als die deutschen Thrash-Giganten Kreator künftig in die tiefen vier Saiten greifen.

„Kreator beizutreten ist eine Ehre und auch ein großer Schritt in meiner musikalischen Karriere“, freut sich Leclercq, der nach 14 Jahren bei Dragonforce nun eine neue Herausforderung angenommen hat. „Ich bin mit Mille seit über 15 Jahren befreundet, aber ich muss mich noch immer jeden Tag selbst zwicken, um zu glauben, dass ich jetzt Teil einer der besten und einflussreichsten Bands des Genres bin. Ich freue mich auf viele Abenteuer, die vor uns liegen und darauf, mich den Kreator-Horden vorzustellen!“

Frisches Blut für Kreator

Natürlich hat auch Kreator-Boss Mille Petrozza etwas zum Personalwechsel in seiner Band zu sagen. „Zu allererst möchten wir uns bei Speesy für seine Zeit in Kreator bedanken. In den letzten 25 Jahren haben wir so viel erreicht, und ich wünsche ihm von Herzen alles Gute für die Zukunft! Kreator steht nun ein neues Kapitel bevor; Bienvenu Frédéric Leclercq! Fréd stellt einen neuen Fokus und Hunger für Kreator dar und wir freuen uns sehr, dass er nun Teil der Familie ist – er ist nicht nur ein unglaublicher Musiker, sondern auch ein absoluter toller Mensch, was die Entscheidung, ihn aufzunehmen, sehr leicht machte! Wir fangen in Chile an und machen von da an weiter – einige explosive Jahre stehen an!“

Über die Gründe für den Personalwechsel haben Mille und Kreator keine Worte verloren. So ist derzeit nicht klar, ob Christian „Speesy“ Giesler die Band aus eigenen Willen verlassen hat oder ob die Thrasher nicht mehr mit ihm weitermachen wollten. Wie dem auch sei: Kürzlich haben Petrozza und Co. eine Co-Headliner-Tour quer durch Europa mit ihren Plattenfirmen-Kollegen Lamb Of God angekündigt. Nach zwei Shows Anfang Oktober in Chile stellt diese Konzertreise die erste richtige Bewährungsprobe für Frédéric Leclercq dar.

Kreator + Lamb Of God + Power Trip – State Of Unrest Tour

27.03.2020 SE – Stockholm, Fryshuset Arenan

28.03.2020 DK – Copenhagen, Forum Black Box

30.03.2020 FI – Oulu, Teatria

31.03.2020 FI – Helsinki, Ice Hall Black Box

02.04.2020 PL – Kraków, Tauron Arena

03.04.2020 DE – Berlin, Columbiahalle

04.04.2020 DE – Oberhausen, Turbinenhalle

05.05.2020 DE – Wiesbaden, Schlachthof

07.04.2020 CH – Zürich, Samsung Hall

08.04.2020 DE – München, Zenith

09.04.2020 DE – Ludwigsburg, MHP Arena

11.04.2020 DE – Hamburg, Sporthalle

14.04.2020 ES – Barcelona, Razzmatazz

15.04.2020 ES – Madrid, La Riviera

17.04.2020 FR – Paris, L’Olympia

18.04.2020 DE – Saarbrücken, Saarlandhalle

19.04.2020 BE – Brussels, Ancienne Belgique

21.04.2020 UK – Bristol, O2 Academy Bristol

22.04.2020 UK – Manchester, Manchester Academy

23.04.2020 UK – Glasgow, O2 Academy Glasgow

24.04.2020 UK – Birmingham, O2 Academy Birmingham

25.04.2020 UK – London, O2 Academy Brixton

