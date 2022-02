Lacuna Coil arbeiten an „besonderem Projekt“

Lacuna Coil befinden sich aktuell im Studio, um ein „sehr besonderes“ Projekt aufzunehmen. Die italienischen Gothic-Metaller präsentieren sich auf ihrem Instagram-Account mit einem Foto beim gemütlichen Käffchen (siehe unten). Dazu steht geschrieben, dass die Band „bereit für #Tag 2 der Aufnahmen“ ist.

Empfehlung der Redaktion Lacuna Coil: Das Tourleben hält sie zusammen Symphonic Metal In einem aktuellen Interview spricht Lacuna Coil-Sängerin Cristina Scabbia über die Dinge, die sie am Leben auf Tour am meisten vermisst. Worum genau es sich dabei handelt, wird nicht erwähnt. Man darf also gepannt sein, was auf uns zukommt. Schließlich erwähnte Cristina Scabbia Mitte letzten Jahres, dass Lacuna Coil während der Pandemie nicht an neuer Musik gearbeitet haben. „Wir ziehen unsere Inspiration von Erlebnissen und Erfahrungen, die wir unterwegs machen. Das Leben beeinflusst uns. Aber da wir die ganze Zeit zu Hause sitzen mussten, gab es diesbezüglich nichts.“

Der Input des alltäglichen Lebens, der normalerweise bereichernd wirkt, war also nicht gegeben. „Außerdem schreiben wir gerne gemeinsam. Marco [Coti Zelati, Bass] erstellt zusammen mit den anderen Band-Musikern die Basis eines Songs. Dann kommen Andrea [Ferro, Gesang] und ich mit unseren Lyrics und den Gesangslinien dazu. Und das machen wir alle zusammen. Wir müssen in den Songwriting-Modus umschalten können. Aber zumindest können wir Ideen ansammeln“, erzählte Scabbia.

Keine Negativität gewünscht

Empfehlung der Redaktion Cristina Scabbia freut sich über ESC-Sieg Italiens Hard Rock Cristina Scabbia von Lacuna Coil jubelt für Måneskin und hofft, das die Rock-Euphorie nach dem ESC im italienischen Land anhält. Zudem sollten all die negativen Aspekt der Pandemie nicht in die Musik einfließen. „Deshalb habe ich mich mit etwas komplett anderem beschäftigt. Ich hatte Angst davor, während des Lockdowns Musik zu machen, obwohl ich das nicht wollte. Und das hätte einen negativen Einfluss auf mich gehabt. Ich will mit derselben Leidenschaft wie zuvor kreativ sein. Musik ist mein Leben und ich hoffe, bis an mein Lebensende Musik machen zu können. Außerdem wollte ich mir beweisen, dass ich dazu fähig bin, auch mal etwas anderes zu tun.“

Am 25. Juni 2021, veröffentlichte die Band ihr aktuelles Live-Album LIVE FROM THE APOCALYPSE, das während eines Livestream-Events aufgenommen wurde und auf dem das gesamte letzte Album BLACK ANIMA (2020) gespielt wird.