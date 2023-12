Lars Ulrich: Alles Gute zum 60. Geburtstag

Als Mitbegründer einer der einfluss- und erfolgreichsten (Thrash) Metal-Bands, die jemals in Erscheinung getreten ist, kommt Lars Ulrich eine elementare Rolle mit Blick auf die Entwicklung des Heavy Metal zu. Heute feiert der Musiker seinen 60. Geburtstag und kann sich ruhmreiche Jahrzehnte in Erinnerung rufen.

Stadt der Engel

Empfehlung der Redaktion David Ellefson: Metallica sind die Microsoft des Metal Thrash Metal Das einstige Megadeth-Mitglied David Ellefson hat nur freundliche Worte für die Thrash Metal-Kollegen von Metallica übrig. Ulrich, der bereits im Alter von nur neun Jahren das Schlagzeugspiel erlernt hatte, erlebte mit seinem Umzug nach Los Angeles eine einschneidende Wende in seinem Leben. Dort traf er 1981 auf James Hetfield, einem Sänger und Gitarristen, der ähnliche musikalische Vorlieben wie der junge Ulrich teilte. Als logische Konsequenz und zunächst als simples Projekt angedacht, gründeten die beiden die Formation Metallica. Für dieses Vorhaben rekrutierten sie bald darauf den Bassisten Cliff Burton und den Gitarristen Dave Mustaine – die Originalaufstellung, welche die Anfänge von Metallica markieren sollte.

Internationaler Durchbruch mit Metallica

Die frühen Jahre von Metallica zeichneten vornehmlich das intensive Tour-Leben und die Suche nach einer eigenen klanglichen Handschrift aus. Das dritte Studioalbum der Band, MASTER OF PUPPETS (1986), etablierte die Thrasher dann endlich als eine der relevantesten Metal-Bands weltweit. Obwohl Ulrich, Hetfield und Co. zu diesem Zeitpunkt ihr erstes Karrierehoch feierten, sollte das Glück nicht lange anhalten. Denn im September desselben Jahres verunglückte Bassist Cliff Burton bei einem Busunfall in Schweden tödlich. Der Verlust und die damit einhergehende Trauer entfachten Zweifel um das Fortbestehen der Formation, die ohne Burton nun unvollständig und gebrochen war. Metallica entschieden sich allerdings dafür, ihren Weg weiter zu beschreiten – an der Seite ihres neuesten Mitglieds Jason Newsted.

Zeitlose Klassiker

Empfehlung der Redaktion Metallica: Vater von Lars Ulrich verstorben Thrash Metal Metallica-Trommler Lars Ulrich muss Abschied von seinem Vater nehmen: Torben Ulrich hat mit 95 Jahren das Zeitliche gesegnet. In den darauffolgenden Jahren erfuhr die Band Höhen und Tiefen. Die Rezeption ihres Sounds fiel stellenweise kontrovers aus – das hielt die Gruppe allerdings nicht vom internationalen Riesenerfolg ab. Alben wie …AND JUSTICE FOR ALL (1988) und METALLICA (1991), besser bekannt als das „Black Album“, festigten den Status der Metaller als kaum anfechtbare Überflieger ihres Genres. Doch der kommerzielle Erfolg brachte auch Kritik von einigen langjährigen Fans mit sich, die den Wandel des Sounds als zu trivial empfunden hatten.

Bis heute überstrahlen die Thrash-Hochkaräter zahlreiche Sternchen am Metal-Firmament, was der Hype um die aktuelle Platte 72 SEASONS (2023) klar verdeutlicht.

Lars Ulrichs besondere Rolle in den Reihen von Metallica geht nach wie vor über das reine Schlagzeugspiel hinaus. Als einer der Haupt-Songwriter ist er maßgeblich an der musikalischen Ausrichtung der Band beteiligt. Als federführender Ideengeber und treibende Kraft, die Metallica ins Leben gerufen hat, versteht ihn die Welt als signifikante Figur in der Geschichte des Heavy Metal. Happy Birthday, Lars Ulrich!

