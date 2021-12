Laut Dirkschneider steht ihm der Name von Accept zu

In einem aktuellen Interview spricht Ex-Accept-Frontmann Udo Dirkschneider über „den größten Fehler seiner Karriere“: Den Namen seiner ehemaligen Heavy Metal-Band abgegeben zu haben. Simfonia Metàl-lica erzählt der Musiker: „Ich habe den Namen Accept kreiert. Und dann, (…) sagen wir 1980, 1981, mussten wir eine Menge Dokumente unterschreiben. Und manchmal schaut man da nicht wirklich drauf… Dann, am Ende, als sie mich aus meiner eigenen Band feuerten, fand ich ein Dokument, in dem stand, dass alle Rechte am Namen Accept an [Accept-Gitarrist] Wolf Hoffmann gehen. Das ist wirklich ein riesiges Ding. Der Name kam eigentlich von mir und nicht von Wolf Hoffmann.“

Empfehlung der Redaktion Udo Dirkschneider wärmt seine Stimme nicht auf Heavy Metal Warmsingen? Die Stimme ölen? All das braucht Udo Dirkschneider nicht tun, bevor er auf die Bühne oder ins Aufnahmestudio geht. Dirkschneider fährt fort und erklärt, dass er bereut, besagte Dokumente in der Vergangenheit nicht gründlicher studiert zu haben. „Aber egal, das ist Geschichte“, sagt er. „Das geschah vor langer Zeit. Und ich denke, im Endeffekt ist mir das jetzt egal. Aber manchmal denke ich, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Aber egal, es ist passiert.“

U.D.O. – mehr Accept als die eigentliche Band?

Anfang 2021 schloss Dirkschneider die Möglichkeit einer Wiedervereinigung mit Accept aus, wie er gegenüber TNT Radio Rock offenbarte. „Ich will nichts Schlechtes sagen, Wolf ist ein großartiger Gitarrist“, hieß es. „Er ist ein toller Typ, das weiß ich. Aber eine Sache, und das ist der Grund, warum es nie wieder eine Reunion oder so etwas geben kann, ist, dass er meinen Namen gestohlen hat. (…) Aber es war nicht Wolf, der das eingefädelt hat; ich glaube, es war seine Frau. Sie war die Managerin von Accept, und sie war schlau, den Namen auf Wolf Hoffmann zu übertragen. Und das ist die Sache, die mich immer noch wütend macht (…).“

Empfehlung der Redaktion Ex-Accept: Herman Frank und David Reece kündigen neue Band an Heavy Metal Die ehemaligen Accept-Mitglieder Herman Frank und David Reece schließen sich für das gemeinsame Band-Projekt Iron Allies zusammen. Trotzdem erwähnt DIrkschneider häufig genug, dass das Thema der Vergangenheit angehört. Als erfolgreicher Musiker mit U.D.O. könne Dirkschneider „jederzeit eine Tour unter dem Namen Dirkschneider machen und Accept-Songs spielen. (…) Wenn ich das wirklich wieder machen will, ist das überhaupt kein Problem. Aber der Rest ist in gewisser Weise Geschichte.“

Dirkschneiders langjährige Metal-Band U.D.O. veröffentlichte im Juli 2020 ein Album mit dem Titel WE ARE ONE, auf dem auch Baltes und Kaufmann von Accept mitwirkten. „Zusammen arbeiteten wir an der Single ‘Where The Angels Fly’ und alle dachten: ‚(…) Das klingt mehr nach Accept als Accept selbst.‘“