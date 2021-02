Letzte Aufnahmen mit Alexi Laiho erscheinen im April

auch interessant

Mit Bodom After Midnight hatte Alexi Laiho zusammen mit Daniel Freyberg nach dem Ende von Children Of Bodom eine neue Band ins Leben gerufen. Ein paar wenige erste Konzerte hatte die Band bereits gespielt und neues Material befand sich in Arbeit. Dieses wird nun am 23. April dieses Jahres veröffentlicht werden.

Empfehlung der Redaktion Alexi Laiho: Witwe teilt Fotos von Beerdigung Melodic Death Metal Am 28. Januar wurde Alexi Laiho beigesetzt. Seine Witwe Kelli Wright-Laiho zeigt auf Instagram berührende Fotos von der Trauerfeier. Es handelt sich dabei um die letzten Aufnahmen des legendären Gitarristen, der vor einigen Wochen im Alter von nur 41 Jahren verstorben ist. Bodom After Midnight werden die neue Musik auf einer EP herausbringen, die den Titel PAINT THE SKY WITH BLOOD trägt. Die Tracklist liest sich wie folgt:

Paint The Sky With Blood Payback’s A Bitch Where Dead Angels Lie (Dissection Cover)

Bodom After Midnight kommentierten die kommende Veröffentlichung der EP: „Wie wir war auch Alexi von diesen Songs begeistert und bestrebt, sie herauszubringen. Wir sind froh, dass wir seinen Wunsch erfüllen können. Es ist unnötig zu erwähnen, dass wir geehrt und stolz sind, Teil seiner allerletzten kreativen Arbeit gewesen zu sein und sie zu entfesseln, so wie er es wollte. Es ist Zeit, das Biest noch einmal aus dem Käfig zu lassen, um Alexis Musik, Vermächtnis und den Mann selbst zu feiern.“

In der Titelgeschichte der aktuellen METAL HAMMER Märzausgabe betrauern wir nicht nur den viel zu früh von uns gegangenen finnischen Ausnahmegitarristen Alexi „Wildchild“ Laiho und widmen uns seinem Leben und Wirken, sondern lassen darüber hinaus auch die Historie seiner Formation Children Of Bodom Revue passieren und analysieren zudem die zehn farbenfrohen Studioalben der Gruppe in unserer „Wertschau“.