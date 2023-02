Limp Bizkit nutzen Deepfake-Technologie für neues Video

Limp Bizkit haben sich bei ihrem neuen Video zu ‘Out Of Style’ bei der Deepfake-Technologie bedient (siehe unten). Dabei werden Medieninhalte mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz sowie des Maschinellen Lernens realitätsnah verfälscht. Damit kann man natürlich auch allerhand gefährliche Dinge anstellen. Doch Fred Durst und Co. ist damit ein spaßiger Videoclip gelungen.

Täuschend echt

Im vorliegenden Fall ließ sich das Quintett die Visagen des russischen Präsidenten Vladimir Putin, des US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden, des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un sowie von Schauspieler Tom Cruise auf ihre Gesichter montieren. Regie führten dabei Limp Bizkit-Frontmann Fred Durst und ein gewisser Marc Klasfeld. Ob dies nun gerade die richtige Zeit ist, um mit den Anführern der aktuell wichtigsten Länder der Welt Späße zu treiben, sei dahingestellt. Auf der anderen Seite waren die Nu-Metaller noch nie ausgesprochene Feingeister.

Bezüglich den künftigen Plänen von Limp Bizkit gab Gitarrist Wes Borland in einem Interview im April 2022 an, dass sich die Band womöglich zeitnah in die Arbeiten für ein neues Studiowerk stürzen könnte. „Nun, da STILL SUCKS irgendwie unsere Ventile freigeputzt hat, spüre ich, dass die Kameradschaft und Kreativität innerhalb der Gruppe auf einem Allzeithoch sind. Daher wäre ich nicht überrascht, wenn ein neues Album in Arbeit ist, kurz nachdem unsere Tournee abgeschlossen ist.“ Die Formation ist ab Ende März in München, Stuttgart, Wien und Frankfurt zu sehen.

