Limp Bizkit veröffentlichen neue Single ‘Dad Vibes’

Vor rund einem Monat beim Lollapalooza in Chicago, Illinois präsentierten Limp Bizkit ihren neuen Track ‘Dad Vibes’ zum ersten Mal einem größeren Publikum. Gitarrist Wes Borland und Co. erregten dabei vor allem mit dem neuen, seltsamen Look von Frontmann Fred Durst Aufmerksamkeit. Nun hat Band den Song offiziell veröffentlicht. Unten könnt ihr euch das zugehörige Lyric-Video reinziehen.

Neues Album in Bälde

In ‘Dad Vibes’ rappt Durst so tiefschürfende Textzeilen wie:

„Check out your dad with the swag on the floor/

Momma gonna brag when I walk in the door/

Y’all ain’t ever seen a guerrilla in the mist/

Walk the line so fine with a blindfold/

Hot dad ridin‘ in on a rhino/

Got the roll-under-wrap with the dad vibes/

Now everybody bounce with the franchise/

Can’t live with ‚em/

Can’t live without ‚em/

New kid back on the block with a R.I.P./

Dad got the sag in the back with the drip/

Come and get a sip/

La-Di-Da.“

Zuletzt hatten Limp Bizkit vermeldet, mehrere neue Stücke „leaken“ zu wollen. Nach dem letzten Studioalbum GOLD COBRA (2011) hatte die Band einige Jahre STAMPEDE OF THE DISCO ELEPHANTS angekündigt. Doch zu einer Veröffentlichung kam es nicht. Nachdem die Gruppe kürzlich kürzlich alle gebuchten Konzerte wegen Corona-Bedenken abgesagt haben, posteten sie folgendes Statement: „Um es noch einmal klarzustellen, da manche Veranstalter etwas hinterherhinken, wenn es darum geht, euch auf dem Laufenden zu halten. Alle unseren geplanten Shows wurden vor Wochen abgesagt. (Ja, uns allen geht es gut, danke.) Neue Songs werden sehr bald in schneller Abfolge geleakt, einer nach dem anderen. Bald danach wird unser neues Album veröffentlicht werden.“ Ob das kommende Werk dann immer noch STAMPEDE OF THE DISCO ELEPHANTS heißt, ist unklar.

