Manowar behaupten: Hellfest-Gig nicht durch Band abgesagt

ARTE Concert startet in den Metal-Festival-Sommer und zeigt an diesem Wochenende jede Menge Live-Konzerte von drei Festivals.

Auch dieses Jahr öffnet sich im nordfranzösischen Clisson wieder das Tor zur Unterwelt. ARTE Concert begleitet das Hellfest drei Tage lang nonstop mit Live-Konzerten, Highlights, Rückblicken auf die schönsten Momente der letzten Ausgaben und viel Bonusmaterial. Auf geht’s zum Hellfest! Das Programm der ARTE Concert-Übertragungen vom Hellfest 2019 Sonntag, 23. Juni 04:05 - Best of 16:55 - Testament 18:45 - Anthrax 19:40 - Lynyrd Skynyrd 20:45 - Lamb Of God 21:45 - Emperor 22:55 - Carpathian Forest 23:45 - Refused 01:05 - Tormentor Das Programm der ARTE Concert-Übertragungen von Southside und Hurricane Ebenfalls an diesem Wochenende finden die sogenannten Zwillings-Festivals Hurricane und Southside statt, von denen…