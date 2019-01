Manowar suchen Metal-Botschafter

Manowar gehen in Bälde auf ihre erste von unzähligen Abschiedstourneen. Kleiner Scherz. Oder auch nicht. Das zeigt die Zukunft. Wie dem auch sei: Um ihre Fans für ihre Abschiedstour zu mobilisieren haben sich die True-Metaller etwas besonderes ausgedacht. Und zwar fahnden Joey DeMaio, Eric Adams und Co. laut „Louder Sound“ nach Metal-Botschaftern in jeder Stadt, in die sie ihre „The Final Battle World Tour“ führen wird.

So rufen Manowar ihre Anhänger dazu auf, für ihre jeweilige Heimatstadt zu werben (siehe Facebook-Post weiter unten). Gefragt sind außerdem Tipps zu den Tour-Stopps, an denen sich Manowar oder andere Fans orientieren können. Welche Stadtteile sind angesagt? Was muss man sich unbedingt anschauen? Wohin sollte man gehen? Ein bisschen Geschichte und Kultur dürfen offenbar ebenfalls gerne vermittelt werden.

Home is where your metal is

Übermitteln sollen die angehenden Metal-Botschafter ihre Infos, Fotos und/oder Video via Facebook, Twitter und/oder Instagram. Wichtig dabei ist, dass die Bewerber die Hashtags #MetalAmbassador #TheFinalBattle und #WorldTour2019 verwenden. Aus jeder Tourstadt soll dann ein Gewinner gezogen werden, der zwei Pässe für das Manowar-Konzert, ein unterschriebenes „Metal Ambassador“-Zertifikat sowie ein Tour-Shirt bekommt.

Die jüngste Neuigkeit war, dass Manowar Ersatz für ihren langjährigen Karl Logan gefunden haben. Selbiger war im Herbst 2018 wegen des Besitzes von Kinderpornographie eingebuchtet worden. Nachfolger an den sechs Saiten für die anstehende „The Final Battle World Tour“ ist ein wahrscheinlich nur in Hardcore-Fan-Kreisen bekannter Gitarrist namens E.V. Martel. Das neue Bandmitglied sei seit einem Alter von acht Jahren ein eingefleischter Fan der True-Metaller.

Manowar-Anführer Joey DeMaio schrieb über das frisch hinzu gestoßene Bandmitglied: „Ich kann mir niemand anderen vorstellen, der es mehr verdienen würde mit uns zu spielen als ein Fan selbst. Einer, der sein ganzes Leben unseren Fans und unserer Musik gewidmet hat, und der unter Beweis gestellt hat, ein echter Manowarrior zu sein!“

