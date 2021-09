Marilyn Manson plädiert auf nicht schuldig

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Associated Press zufolge hat Marilyn Manson mittels eines Anwalts bei einem Bezirksgericht in New Hampshire auf nicht schuldig plädiert. Für den 27. Dezember ist eine Anhörung in dem Fall der Spuckattacke angesetzt. Der Schock-Rocker wurde in zwei Anklagepunkten wegen leichter Körperverletzung angeklagt. Als Strafe drohen ihm ein maximal einjähriger Gefängnisaufenthalt sowie eine Geldbuße von bis zu 2.000 US-Dollar (ca. 1.700 Euro).

Böser Bube

Die Klage gegen Marilyn Manson hat eine Kamerafrau eingereicht, die am 18. August 2019 ein Konzert des Musiker filmte. Dabei soll der Metaller, der mit bürgerlichem Namen Brian Warner heißt, die Kamerafrau mehrfach sowie gezielt angespuckt haben. Aus diesem Grund hat die Polizei von New Hampshire im Mai 2021 zunächst einen Haftbefehl gegen den 52-Jährigen erlassen. Mittlerweile hat sich Manson den Behörden in Los Angeles gestellt. Dabei wurde er im Gefängnis registriert und hat den Kautionsprozess durchlaufen, um letztlich einen Gerichtstermin in New Hampshire zu bekommen.

Davon abgesehen haben zahlreiche Frauen — angefangen bei Schauspielerin Evan Rachel Wood — Anschuldigungen wegen Missbrauchs gegen Marilyn Manson erhoben. In ihrem initialen Instagram-Post schrieb Wood, die von 2007 bis 2010 mit Manson zusammen und kurzzeitig sogar mit ihm verlobt war: „Der Name meines Peinigers ist Brian Warner, der Welt auch als Marilyn Manson bekannt. Er fing an mich mit Hintergedanken zu kontaktieren, als ich ein Teenager war und missbrauchte mich jahrelang schrecklich. Ich wurde einer Gehirnwäsche unterzogen und durch Manipulation zur Unterwerfung gebracht.“

